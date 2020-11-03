В Киеве под Радой собрался массовый митинг "евробляхеров": центр перекрыт

В Киеве 3 ноября возле Верховной Рады Украины собрался массовый митинг собственников автомобилей на европейской регистрации.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киева, по состоянию на 9:30 нарушений закона в правительственном квартале не зафиксировано.

Из-за припаркованных автомобилей перекрыто движение на улице Грушевского, а также наблюдаются серьезные пробки на соседних улицах.

Для обеспечения правопорядка в центре Киева усилены меры безопасности, в частности привлечены кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

В пресс-службе столичной полиции добавили, что утром возле парламента одному из участников мероприятия стало плохо. Военнослужащие Национальной гвардии Украины и полицейские, которые обеспечивают там безопасность и порядок, сразу предоставили мужчине первую домедицинскую помощь.

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