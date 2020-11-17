Бизнесмены под Радой призвали уничтожать коронавирус, а не их. Видео

Возле Верховной Рады Украины 17 ноября предприниматели требовали отменить карантин, который по их словам уничтожает малый и микробизнес.

Как сообщает Цензор, митингующие приехали из разных областей Украины.

В руках митингующие держат плакаты "Уничтожайте вирус, а не предпринимателей", "Требуем сохранить микробизнес" и другие.

Кроме того, люди призывают парламентариев также принять законопроекты №3853-1 (2), 3993 об отмене фискализации.

Добавим, что протестующие перекрыли движение на улице Грушевского, из-за чего на соседних улицах наблюдаются пробки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во вторник, 17 ноября, в Киеве около Верховной Рады проходит масштабный протест, в ходе которого случились столкновения и задержания.