В Киеве побили скандального блогера: сеть в восторге

В Киеве побили скандального пророссийского блогера Данила Чикина, который сбежал из Донецка в Россию после начала оккупации Донбасса, а позже вернулся в Киев и якобы стал сторонником президента Петра Порошенко.

Об этом написал на своей странице в Facebook Слава Масонский. "Лучшее мое фото с избирательного участка — подправил лицо Чикину Данилу", — написал он.

На новость отреагировал в Фесбук блогер Сергей Наумович.

"Медведчуковцу, который гастролировал некоторое время по ТВ-каналам российской пропаганды, рассказывал про "распятых мальчиков в трусиках", а потом вернулся и внезапно стал топить за ПАП, возле избирательного участка на лице поставили отметку за оскорбление семьи моего приятеля Слава Масонский. Кроме того, этот деятель — Даниэл Чикин — писал оскорбительные посты в адрес Кати Гандзюк. Собственноручно восстановил справедливость — сам Слава", — порадовался Наумович.

"Как я рад, как я рад!!! Отличная новость!", "А за то, что из вышиванки сделали униформу, мрази еще бонус положен", "Самое главное, что все эти мрази в вышиванках", Все хотят испортить, экономику, культуру. Какая мерзкая рожа!", - написали в комментариях и опубликовали пост с высказываниями Чикина.

Как писал OBOZREVATEL, 31 марта с 8 утра украинцы принимают участиев голосовании за следующего президента страны.

В бюллетенях – 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, согласно данным соцопросов, являются шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко. Длина бюллетеня — 80 см.

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