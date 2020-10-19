Отец вернулся с прогулки с мертвым ребенком: в Киеве при загадочных обстоятельствах умер младенец
В Подольском районе Киева 17 октября по неизвестным причинам скончался 2-месячный младенец.
Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, причины смерти малыша пока что не установлены.
"Предварительно, отец гулял с ребенком, а когда вернулся домой то обнаружил, что он уже мертв", – рассказал источник.
Он добавил, что тело малыша отправлено на медицинскую экспертизу.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в августе в результате падения из окна пятого этажа многоэтажного жилого дома погиб годовалый ребенок. Младенец облокотился на москитную сетку, но случайно продавил ее, вследствие чего сорвался вниз.