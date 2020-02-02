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2 февраля • обновлено в 20:22
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В Киеве пешеход жестко наказал горе-водителя: фото последствий

1.6т
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В Киеве пешеход существенно повредил автомобиль, который был припаркован на тротуаре с нарушением ПДД.

Об этом сообщил "Киев оперативный" в Facebook, опубликовав фото с места инцидента.

"Один из прохожих решил отомстить горе-водителю, припарковавшему свою Toyota вплотную к стене ограждения Киево-Печерской Лавры так, что людям нужно было обходить ее. Мужик попрыгал на капоте, побил ногами крылья (особенно левое), разбил ногами лобовое стекло и отбил правое зеркало", – сказано в сообщении.

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При этом авторы поста отметили, что следовало вызвать полицию, а не заниматься самосудом.

В Киеве наказали героя парковки

В Киеве наказали героя парковки

Киев оперативный

В Киеве наказали героя парковки

В Киеве наказали героя парковки

Киев оперативный

В Киеве наказали героя парковки

В Киеве наказали героя парковки

Киев оперативный

В Киеве наказали героя парковки

В Киеве наказали героя парковки

Киев оперативный

В Киеве наказали героя парковки

В Киеве наказали героя парковки

Киев оперативный

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Киеве жестко наказали героя парковки, оставив ему тройное послание.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Киев
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