Бывший депутат Киевсовета, а сейчас так называемый смотрящий за Киевом Денис Комарницкий и президент компании "Укрбуд" Сергей Кучер, которые "крышуют" незаконных добытчиков песка на Выдубичах в Киеве, препятствуют демонтации нелегального забора.

Как сообщает издание "СтопКор" в Facebook в среду, 19 августа, для того, чтобы не дать выполнить предписание о демонтаже, титушки подожгли под забором машину и подложили туда взрывное устройство. На место приехала охрана в масках.

"В Киеве на Выдубичах правоохранители готовятся к штурму точки незаконной добычи песка. Так называемая охрана объекта препятствует представителям "Киевблагоустройства" демонтировать нелегальный забор", – сказано в сообщении.

Журналисты отметили, что в любой момент на месте может случиться взрыв и могут погибнуть люди.

Напомним, 20 июля активисты устроили в районе Выдубичей акцию протеста и пытались демонтировать забор, который незаконно построен на участке, где под видом дноуглубительных работ осуществляют добычу и дальнейшую реализацию песка. Однако во время митинга задержали не песчаных браконьеров, а именно активистов.

Отметим, ранее сайт Dubinsky.pro сообщил, что Кучер, Комарницкий и нардеп Николай Тищенко при поддержке заместителя директора Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа Юрия Тация незаконно добывают песок на участке площадью 16,7951 га, расположенной на ул. Промышленной в Голосеевском районе. Ее владельцем является территориальная община Киева в лице Киевского городского совета.

В публикации утверждается, что через подконтрольную компанию "Мостострой" они незаконно передали землю в аренду подрядчику, который под видом дноуглубительных работ осуществляет добычу и дальнейшую реализацию песка. Несмотря на то, что суд обязал "Мостострой" оставить эту землю, они незаконно продали помещение еще одной компании, используя услуги черного нотариуса.

В Киеве песчаные нелегалы Кучера и Комарницкого подожгли авто и подложили туда взрывчатку СтопКор / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевская местная прокуратура № 3 сообщила о подозрении генеральному директору одного из столичных предприятий. Его подозревают в незаконной добыче песка и растрате вверенного имущества в особо крупных размерах.

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