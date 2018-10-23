В Киеве перевернулся грузовик с военными: опубликовано видео

В Киеве в понедельник, 22 октября, перевернулся военный грузовик.

Авария произошла возле Дарницкого моста - на заезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе, передает "Киев.Оперативный".

"Вблизи Дарницкого шоссе на бок перевернулся грузовик. Похоже, что с военнослужащими", - говорится в сообщении.

По информации ТСН, водитель грузовика пытался избежать столкновения и машина перевернулась на бок. Погибших и пострадавших в результате ДТП нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве внедорожник устроил смертельное ДТП на переходе.