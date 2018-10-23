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/Новости Киева

В Киеве перевернулся грузовик с военными: опубликовано видео

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В Киеве в понедельник, 22 октября, перевернулся военный грузовик.

Авария произошла возле Дарницкого моста - на заезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе, передает "Киев.Оперативный".

"Вблизи Дарницкого шоссе на бок перевернулся грузовик. Похоже, что с военнослужащими", - говорится в сообщении.

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В Киеве перевернулся грузовик с военными: опубликовано видео
В Киеве перевернулся грузовик с военными: опубликовано видео
В Киеве перевернулся грузовик с военными: опубликовано видео
В Киеве перевернулся грузовик с военными: опубликовано видео

По информации ТСН, водитель грузовика пытался избежать столкновения и машина перевернулась на бок. Погибших и пострадавших в результате ДТП нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве внедорожник устроил смертельное ДТП на переходе.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объект
ДТП
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Грузовик устал и прилег отдохнуть
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