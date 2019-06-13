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Скорая не приехала: в Киеве пациентка скончалась в очереди к врачу

1.7тЧитать материал на украинском

В Киеве женщина скончалась в очереди к врачу в поликлинике. До этого скорая помощь отказалась выезжать к ней на дом, из-за чего женщина и поехала к доктору.

ЧП произошло в Консультативно-диагностическом центре Соломенского района, пишет "Информатор". По словам родственников погибшей, женщина почувствовала себя плохо и попыталась вызвать медиков на дом, однако те ей отказали.

После приезда в клинику она заняла очередь к врачу, но ее состояние ухудшилось и она скончалась. После смерти медики накрыли ее простынью и оставили сидеть на лавке, рядом с которой были другие пациенты.

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В Киеве женщина скончалась в больнице

В Киеве женщина скончалась в больнице

"Информатор"

Точная причина смерти станет известна после вскрытия. Семья женщины отметила, что серьезных проблем со здоровьем она не имела.

Место ЧП

Место ЧП

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Как писал OBOZREVATEL, в Киеве периодически возникают громкие скандалы из-за халатности врачей. К примеру, в мае врачи Детской клинической больницы №7 в Печерском районе Киева отказались оказать медицинскую помощь ребенку, которого клещ укусил в ногу.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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леня зе
леня зе
а да супрун. ай да молодец.реформа в дии
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