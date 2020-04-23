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23 апреля • обновлено в 23:17
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В Киеве парикмахерская на колесах хитро обошла запрет на карантине. Фотофакт

1.2т
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В Киеве в разгар карантина из-за пандемии коронавируса заметили так называемую парикмахерскую на колесах – авто зафиксировали на улице Краснопольской.

Об этом сообщили в сообществе "Киев Оперативный" в Telegram, опубликовав соответствующие фото. Автосалон мужских стрижек представляет собой огромное лакированное авто черного цвета. В сообщении сказано, что цена стрижки более полторы тысячи гривен.

"Хитро обошли запрет в парикмахерской на колесах, которая ездит по всему Киеву. Сегодня была замечена на ул.Краснопольской. Правда, говорят, что стрижка очень дорогая, в районе 1500 грн", – отметили в сообществе.

"Стрижки от 1,5 тыс. грн": в Киеве парикмахерская на колесах хитро обошла запрет на карантине

"Киев Оперативный" в Telegram

"Стрижки от 1,5 тыс. грн": в Киеве парикмахерская на колесах хитро обошла запрет на карантине

"Киев Оперативный" в Telegram

Отметим, в связи с карантином в Украине из-за пандемии коронавируса, парикмахерским и салонам красоты работать запрещено.

"Стрижки от 1,5 тыс. грн": в Киеве парикмахерская на колесах хитро обошла запрет на карантине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве продавцы решили "обойти" карантин из-за коронавируса COVID-19 и закрытия рынков – они торгуют просто из багажников авто.

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Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина Киев
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