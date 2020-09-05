В Киеве парень избил девушку прямо в центре. Видео 18+

Марина Погорилко Криминал 19:49, 5.09.2020

В Киеве на бульваре Леси Украинки парень избил девушку прямо на улице возле транспортной остановки.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Киев Сейчас". На кадрах видно, как высокий мужчина таскает за руки женщину и толкает ее на землю (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

После того, как на инцидент отреагировали окружающие и попытались задержать его, нападающий сбежал. При этом плач женщины был слышен на всю улицу, но случившееся она не прокомментировала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Кияни Криминал

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