В Киеве парень избил девушку прямо в центре. Видео 18+

В Киеве на бульваре Леси Украинки парень избил девушку прямо на улице возле транспортной остановки.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Киев Сейчас". На кадрах видно, как высокий мужчина таскает за руки женщину и толкает ее на землю (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

После того, как на инцидент отреагировали окружающие и попытались задержать его, нападающий сбежал. При этом плач женщины был слышен на всю улицу, но случившееся она не прокомментировала.

Как сообщал OBOZREVATEL: