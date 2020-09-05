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В Киеве парень избил девушку прямо в центре. Видео 18+

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Криминал
2,3 т.
На бульваре Леси Украинки неизвестный избил женщину. Фото: колаж

На бульваре Леси Украинки неизвестный избил женщину. Фото: колаж.

В Киеве на бульваре Леси Украинки парень избил девушку прямо на улице возле транспортной остановки.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Киев Сейчас". На кадрах видно, как высокий мужчина таскает за руки женщину и толкает ее на землю (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

После того, как на инцидент отреагировали окружающие и попытались задержать его, нападающий сбежал. При этом плач женщины был слышен на всю улицу, но случившееся она не прокомментировала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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