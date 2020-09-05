В Киеве парень избил девушку прямо в центре. Видео 18+

В Киеве на бульваре Леси Украинки парень избил девушку прямо на улице возле транспортной остановки.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Киев Сейчас". На кадрах видно, как высокий мужчина таскает за руки женщину и толкает ее на землю (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

После того, как на инцидент отреагировали окружающие и попытались задержать его, нападающий сбежал. При этом плач женщины был слышен на всю улицу, но случившееся она не прокомментировала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Одесской области мужчина избил 10-летнего сына своей сожительницы и привязал его за ногу цепью к батарее. 50-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения;

на Днепропетровщине мужчина до смерти избил родственника. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.

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