"Выкинул бы с вагона!" В Киеве пара разделась в метро и засняла свои игры. Видео 18+

В сети появилась видеозапись, на которой пара молодых людей, разделась до нижнего белья и устроила секс-развлечения в вагоне киевского метро.

Запись опубликовала участница перформанса с ником "Оля Баленсиага" в Facebook, подписав видео "Открытие метро". Пара сняла с себя одежду до белья и устроила страстные игры на сидении (чтобы посмотреть видео 18+, доскролльте до конца).

При этом парень с девушкой были в защитных масках, а действия происходили прямо на глазах у пассажиров.

В сети пользователи бурно отреагировали на развлечения пары. Одни писали, что сразу же выгнали бы парочку из метро, а другие восхищались перформансом.

"Если бы ехал, выкинул бы их из вагона!", "Ощути радости простых вещей", "Огонь!", "Пи*дец, в какое творческое время мы живем. Смотришь – бомжи в метро тра***тся, а вот нет, это остро-социальный перформанс против слишком строгих мер карантина. О времена, о нравы!", "Красиво и целомудренно, с соблюдением мер безопасности, браво", "Метро дело хорошее", "Какая ж ты красивая", – писали в сети.

Видео 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL, в отделении "Новой почты" девушка использовала собственные трусы вместо медицинской маски, которой у нее не оказалось.

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