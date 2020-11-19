В Киеве ожидается ветреная погода, завтра – дождь

Анна Прийма Кияни 08:59, 19.11.2020

В четверг, 19 ноября, в Киеве ожидается сухая и ветреная погода, температура воздуха днем составит +2, +3 градуса.

По данным метеорологического сайта Accuweather, 20 ноября прогнозируется дождь с переходом в мокрый снег, +3 градуса днем и -2 градуса ночью.

В целом синоптическую ситуацию в Украине определит антициклон Thodo, написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. При этом погода не будет очень комфортной.

Погода в Киеве

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что в период с 20 декабря может быть аномально теплая погода, которую называют "зимним бабьим летом". Однако в последние дни 2020 все-таки ожидаются небольшие морозы и осадки в виде снега.

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Кияни

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