В Киеве отремонтировали больницу для COVID-19: Кличко показал видео

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как отремонтировали городскую больницу №3, где лечат том числе и больных коронавирусом.

О результатах проверки он сообщил во время брифинга по противодействию коронавирусу в пятницу, 23 октября, и показал видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

"Вчера посетил городскую больницу №3. Проверил, как там отремонтировали оба корпуса медучреждения и приемное отделение. Больнице – почти 50 лет. И ни разу капитальный ремонт там ни делали", – сказал Кличко.

По его словам, на сегодня в медучреждении осуществили капремонт и утепление фасадов корпусов, а также полностью отремонтировали и оборудовали приемное и центральное стерилизационное отделение.

В Киеве отремонтировали городскую больницу №3 kiev.klichko.org

В Киеве отремонтировали городскую больницу №3 kiev.klichko.org

"Теперь они не уступают европейским стандартам. С комфортными условиями и современным оборудованием. А для удобства людей с недостатками зрения на дверях в смотровых кабинетов разместили таблички со шрифтом Брайля", – сообщил мэр.

Отремонтировали в больнице и сети электроснабжения и канализационные сети. И закупили в этом году современного оборудования на 43 миллиона гривен. Следующими планируют обновить реанимационное отделение и операционный блок.

В Киеве отремонтировали городскую больницу №3 kiev.klichko.org

В Киеве отремонтировали городскую больницу №3 kiev.klichko.org

"Больница №3 – одна из опорных для лечения больных коронавирусом. Здесь создали инфекционное отделение на 30 коек. 10 из которых – для интенсивной терапии. Отделение начало работать в октябре и оказало помощь уже 86 пациентам. И в больнице уже обустраивают дополнительно 60 коек для больных коронавирусом", – подчеркнул Кличко.

В Киеве отремонтировали городскую больницу №3 kiev.klichko.org

Только для борьбы с COVID-19 город закупил для медучреждения оборудования на 1,7 млн грн. А также – необходимые медикаменты, медицинские материалы и средства защиты.

В Киеве отремонтировали городскую больницу №3 kiev.klichko.org