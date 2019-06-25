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В Киеве отменили переименование проспектов Бандеры и Шухевича

19.9тЧитать материал на украинском

Во вторник, 25 июня, Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь лидеров ОУН-УПА Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Об этом сообщил в Facebook депутат Киевсовета Юрий Сиротюк. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Речь идет о замене старых названий проспектов Московского и Генерала Ватутина в рамках декоммунизации в 2016-2017 годах.

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Проспект Романа Шухевича

Проспект Романа Шухевича

kievstreets.org

Проспект Бандеры

Проспект Бандеры

Отмечается, что решение приняла судья Алеся Чудак, которая, по словам Сиротюка, известна преследованиями участников Революции Достоинства.

Депутат также добавил, что истцом выступила мать погибшей экс-нардепа от Партии регионов Ирины Бережной Елена.

В Киеве отменили переименование проспектов Бандеры и Шухевича

Facebook Сергея Мазура

В Киеве отменили переименование проспектов Бандеры и Шухевича

Facebook Сергея Мазура

В Киеве отменили переименование проспектов Бандеры и Шухевича

Facebook Сергея Мазура

Отмену переименования подтвердил и директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. "Еще одна попытка реванша. Теперь в Киеве", – написал он в Facebook.

"Полный текст с мотивацией будет через 5 дней. Получим полный текст – будем подавать апелляцию. Борьба продолжается!" – заверил Вятрович.

Решение суда вызвало бурное обсуждение в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове проголосовали за возвращение названия проспекта Жукова, который в 2016 году был переименован в пр. Григоренко в рамках декоммунизации.

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Темы
Декоммунизация в УкраинеНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Тег
Декомунизация
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Северг Олег
Северг Олег
Посмотрите что они Де Голю приписывают. Каким же тупым скотом нужно быть, что бы верить что он мог подобное сказать. Это просто нужны мозги кормовой мыши. Украина это 100% выбраковка. Просто место где живёт весь человеческий хлам.
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Фашисты жалобно хрюкают чтобы их любимая биндера прыйшла,порядок навэла. А она нэ идэ,порядок никак не навэде. Почему, спросите вы??? Да потому как она давно дохлая, а они этого и не знают !!!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Трамп Парамп, рашеншвайне - не тебе, русская свинья, про чужое хрюкать! В хлев, скотина! Пшла, свинота! Бегом, быд.ло паРРашное!
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
"Достоинства"... мда.
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