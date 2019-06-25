В Киеве отменили переименование проспектов Бандеры и Шухевича

Во вторник, 25 июня, Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь лидеров ОУН-УПА Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Об этом сообщил в Facebook депутат Киевсовета Юрий Сиротюк. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Речь идет о замене старых названий проспектов Московского и Генерала Ватутина в рамках декоммунизации в 2016-2017 годах.

Проспект Романа Шухевича kievstreets.org

Проспект Бандеры

Отмечается, что решение приняла судья Алеся Чудак, которая, по словам Сиротюка, известна преследованиями участников Революции Достоинства.

Депутат также добавил, что истцом выступила мать погибшей экс-нардепа от Партии регионов Ирины Бережной Елена.

Facebook Сергея Мазура

Facebook Сергея Мазура

Facebook Сергея Мазура

Отмену переименования подтвердил и директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. "Еще одна попытка реванша. Теперь в Киеве", – написал он в Facebook.

"Полный текст с мотивацией будет через 5 дней. Получим полный текст – будем подавать апелляцию. Борьба продолжается!" – заверил Вятрович.

Решение суда вызвало бурное обсуждение в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове проголосовали за возвращение названия проспекта Жукова, который в 2016 году был переименован в пр. Григоренко в рамках декоммунизации.

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