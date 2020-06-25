Киев открывает кинотеатры: что изменится и есть ли риск заразиться COVID-19

Несмотря на рост количества заболевших COVID-19, Киев все же пошел на послабления и разрешил работать кинотеатрам и театрам. Такое решение местной власти стало полной неожиданностью для владельцев самих заведений культуры.

Более того, столица вновь попала в список городов, которым не рекомендуется ослаблять карантин, а Минздрав вообще запретил открывать кинотеатры до 1 июля. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Когда и как начнут работу

Как сообщили представители и владельцы кинотеатров столицы, возобновить деятельность они намерены не раньше 2 июля.

"Мы готовы открываться в начале следующего месяца, потому что подготовка к работе занимает много времени", – сказала OBOZREVATEL директор кинотеатра "Жовтень" Юлия Антипова.

Кинотеатры в Киеве откроются со 2 июля

На эту же дату ориентируются и сети кинотеатров Multiplex и "Планета кино". Но пока ни у кого нет уверенности, когда будет налажена работа с дистрибьюторами, какие фильмы выйдут в прокат, цены и многое другое.

"Кинодистрибьюторы находятся в подвешенном состоянии, мы запрашиваем у них кинорепертуар, они предоставляют запланированные фильмы, но предупреждают, что пока точно ничего неизвестно и они могут оказаться неактуальными", – рассказала OBOZREVATEL представитель компании "Киномедиа", которая занимается размещением рекламы в кинотеатрах Украины, Алена Колпак.

Учитывая, что карантин продолжает действовать по всей стране, в распоряжении местных властей прописаны требования норм безопасности, которые должны соблюдать заведения культуры:

проверку входных билетов по возможности совершать бесконтактным способом – с помощью сканеров штрих-кодов и других аналогичных устройств;

посетители должны быть в респираторах или защитных масках;

расстояние между ними на сидячих местах – не меньше 1,5 метра;

бесперебойная работа системы вентиляции в помещениях;

запрет на бумажную продукцию (журналы, брошюры, рекламные листы).

Посетители кинотеатров в залах должны находится в масках

Для персонала действуют стандартные меры предосторожности:

обязательное ношение масок и перчаток;

температурный скрининг;

запрещен допуск к работе сотрудников с явными признаками респираторных заболеваний и температурой выше 37,2 градуса.

Как сообщил СЕО сети кинотеатров Multiplex Роман Романчук, официально отдельных рекомендаций для кинотеатров им не предоставляли, но назвал те, которые обсуждались ранее и точно будут исполняться.

"Заполняемость не более 50% зала, санитарная обработка всех твердых поверхностей между сеансами. Масочный режим и температурный скрининг сотрудников. Максимальное стимулирование продажи билетов онлайн, а не за кэш. Это ключевое", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Директор "Жовтня" отметила, что до конца остался неопределенным вопрос по поводу рассадки зрителей: рассчитывали на 50%, но, судя из требований в распоряжении, зал можно будет заполнить на 30%.

Учитывая эти правила, не все кинотеатры готовы открыться, говорит представитель "Киномедиа".

"Они не уверены, насколько будет целесообразным работать в таких условиях, платить аренду и зарплату сотрудникам, если прибыли не будет", – добавила Колпак.

Некоторые кинотеатры Киева не готовы открываться из-за ограничений

Готов ли Киев

Распоряжение об очередном ослаблении ограничительных мер было принято после того, как Минздрав убрал столицу из списка областей и городов, которым нельзя послаблять карантин. Но через несколько дней, 24 июня, из-за роста заболеваемости Киев вновь вернулся к отрицательному рейтингу.

Как сообщили OBOZREVATEL в министерстве, они следят за ситуацией, но все решения принимаются местной властью, так как в стране действует адаптивный карантин.

"Да, Киев снова превысил нормы одного из критериев Минздрава, а именно по приросту больных. Если показатель будет держаться на высоком уровне три дня подряд, это станет поводом для пересмотра решения о послаблении карантина. Но решаться будет на местах", – пояснили в пресс-службе.

Мэр Киева Виталий Кличко также предупредил киевлян, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации столица вернется к ограничениям.

На заседании правительства 25 июня было принято решение внести изменения в постановление Кабмина №392 о запрете работы кинотеатров.

"То есть разрешить работу со 2 июля, но с четкими условиями по наполненности залов не более 50%. В условиях адаптивного карантина у нас предусмотрено, когда будет возможным ввести это послабление", – заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Рост больных неизбежен

Врач-инфекционист Анна Григорчик уверена, что открытие заведений культуры приведет к росту заболеваемости.

"Цифры по зараженным растут, потому что увеличивается охват ПЦР-тестирования, мы начинаем видеть более реальную картину инфицирования. Хотя и это не полная картина. А если сейчас откроют театры, кинотеатры, то передача вируса будет в несколько раз выше, увеличится заболеваемость в несколько раз", – сказала она в комментарии OBOZREVATEL.

Открытие заведений культуры увеличит количество заболевших в несколько раз

По словам инфекциониста, даже прописанные меры и их соблюдение не смогут защитить людей от вероятности подхватить COVID-19.

"В закрытых помещениях достаточно, чтобы один бессимптомный инфицированный чихнул или покашлял, чтобы в течение недели заражать всех посетителей. Вирус остается на твердой поверхности до 9 дней и поднимается в воздух, а его невозможно продезинфицировать, так же и каждое кресло вы не обработаете на 100%. Единственные выход – установка кварцевых ламп с необходимой мощностью для таких огромных площадей. Тогда мы сможем говорить, что толпа входящих на сеанс находится в относительной безопасности, и то всего первые десять минут. Как только кто-то начнет кашлять или чихать, помещение становится небезопасным", – объяснила Григорчик.