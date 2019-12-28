В Киеве открыли Шулявский мост

В Киеве 28 декабря открыли движение по новому Шулявскому путепроводу.
Мэр Киева Виталий Кличко вел на своей странице в Facebook онлайн-трансляцию открытия.
"Это происходит сейчас: открываем проезд по Шулявскому путепроводу", – написал мэр.
У Кличко рассказали, каким будет новый Шулявский мост
Кличко в костюме деда Мороза проехал по мосту на квадроцикле. "Ну что, поехали? Шулявка едет!" – сказал мэр.
После этого было открыто движение по мосту для других транспортных средств. По мосту проехали легковые автомобили, машины полиции и скорой помощь, маршрутки, фуры.
По словам Кличко, открытие путепровода сделает транспортную инфраструктуру города более комфортной и современной.
"Могу утверждать, что это современный мост, который будет много лет эксплуатироваться и уменьшит транспортную нагрузку в нашем городе", – добавил Кличко.
Он также напомнил, что до конца 2020 года планируется запустить движение по Подольско-Воскресенскому мосту.
Как сообщалось, общая стоимость реконструкции Шулявского путепровода – 830,120 млн грн. Продолжительность строительства – 17 месяцев.
Отметим, что накануне Кличко принял участие в испытаниях пролетных строений Шулявского путепровода.
Как писал OBOZREVATEL, ранее в пресс-службе Кличко собрали главные факты о новом Шулявском мосте.
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