В Киеве открыли пляжи для купания: Кличко напомнил о карантинных мерах

В Киеве после выводов Госпродпотребслужбы открыли для купания городские пляжи.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции 19 июня. По его словам, паспорта готовности в этом году получили 12 пляжей и 30 зон отдыха.

"Городские пляжи открыли для купания. В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания. Какие – можно ознакомиться на сайте коммунального предприятия "Плесо". Госпродпотребслужба провела лабораторные исследования воды. Проверили и качество питьевой воды в фонтанчиках на пляжах" , – сказал Кличко.

Мэр добавил, что киевские пляжи становятся и более доступными для людей с инвалидностью. Уже в восьми из них размещены специальные кресла-амфибии. А персонал знает, как помогать гражданам с инвалидностью.

На каждом сертифицированном пляже работают спасательные посты. Мэр подчеркнул, что открытие пляжей – это очередной тест на сознание для киевлян.

"Коронавирус никуда не делся. На пляжах тоже надо соблюдать элементарные правила безопасности – социальная дистанция, санитайзеры", – сказал Кличко.

Он отметил, что в этом году выросло количество киевских пляжей, получивших международную награду "Голубой флаг". Это значит, что они соответствуют более 30-ти критериям качества и безопасности. Вчера такой "Голубой флаг" подняли на пляже "Троещина".

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Как сообщал OBOZREVATEL, за 18 июня коронавирусом в Киеве заболели 92 человека. Всего в столице подтвердили 4176 случаев инфицирования.