В четвертую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, 20 июня, в Киеве открыли мемориал в его память.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Маси Наем. Памятный знак установили на улице Ивана Франко – неподалеку от дома, где жил Шеремет, и на месте, где погиб.

Так, на открытие пришли десятки людей. Они провели акцию в память о журналисте с требованием найти реальных заказчиков и исполнителей убийства.

В Киеве открыли мемориал Шеремету: активисты провели митинг в четвертую годовщину убийства журналиста Facebook Masi Nayyem

Памятник представляет собой белый помятый лист бумаги с именем и фамилией убитого журналиста.

Автор мемориала – известный украинский скульптор Назар Билык.

В Киеве открыли мемориал Шеремету: активисты провели митинг в четвертую годовщину убийства журналиста Facebook Masi Nayyem

Акция в четвертую годовщину убийства Шеремета Скриншот

Акция в четвертую годовщину убийства Шеремета Скриншот

Акция в четвертую годовщину убийства Шеремета Скриншот

Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением. Он ехал на утренний эфир своей программы.

Расследование убийства Шеремета чиновники публично называли "делом чести", однако уже 4 года, несмотря на многочисленные экспертизы, допросы более тысячи человек, изъятие видео с камер наблюдения объемом более 150 терабайт, виновных еще не установлено.

12 декабря 2019-го года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Яна Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

В Киеве открыли мемориал Шеремету: активисты провели митинг в четвертую годовщину убийства журналиста Facebook Masi Nayyem

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета – Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко – продолжат удерживать под стражей на время рассмотрения дела. В то же время третьей обвиняемой – Яне Дугарь – меру пресечения смягчили.