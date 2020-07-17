В Киеве открыли часть пляжей: Кличко рассказал, где купаться до сих пор опасно

В Киеве снова открыли часть зон отдыха возле воды. Ранее из-за наводнений в воде были высокие показатели содержания кишечной палочки.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции 17 июля. По его словам, на сегодня ситуация изменилась – на большинстве пляжей отдыхать уже безопасно (чтобы посмотреть трансляцию брифинга, доскролльте до конца).

"Зоны отдыха у воды – открыли. В начале недели я сообщал, что на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги, и не рекомендовали купаться. Потому-за сильных дождей в воде были повышены показатели содержания кишечной палочки. По результатам проб воды, на сегодня ситуация изменилась. на большинстве столичных пляжей отдыхать уже безопасно", – сказал Кличко.

Он сообщил, что на 9 пляжах Киева кишечную палочку не обнаружили.

Из-за незначительного отклонения от нормы, пока не рекомендуется купаться на четырех пляжах. Это – "Радуга", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица". Запрещено купаться также на пляже "Предместная Слободка".

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