В Киеве открылась приемная поддержки ОСМД и ЖСК

В Оболонском районе Киева открылась приемная для поддержки ОСМД и ЖСК.

Инициатором открытия стала общественная деятельница, правозащитница Анна Свириденко. Как она отметила в своем видеообращении в Facebook, программа может помочь увеличить энергоэффективность, сделать ремонт или техническое переоснащение домов ЖСК и ОСМД (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, в программы будут участвовать опытные эксперты и юристы.

Анна Свириденко

"Я начинаю программу поддержки ОСМД и ЖСК Оболони. Если вы хотите сделать ремонт, утеплить дом или техническое переоснащение, мы ждем вас в нашей приемной. Опытные эксперты помогут воспользоваться всеми городскими механизмами развития ОСМД и ЖСК. А команда юристов обеспечит надлежащую юридическую поддержку", - написала Свириденко.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине вступил в силу ряд нововведений в сфере ЖКХ. Так, в частности всем потребителям дали время для того, чтобы создать ОСМД. Тем, кто не успел, придется ежемесячно вносить абонплату.

Подробнее о том, как на жизнь украинцев повлияли новые законы - в материале OBOZREVATEL.

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