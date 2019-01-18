В Киеве отец школьника избил учителя: выяснились новые подробности

В Киеве отец ученика, который напал и избил учителя физкультуры, сам явился в полицейский участок.

Мужчина прибыл для дачи пояснений вместе со своим адвокатом, сообщает ТСН.

Известно, что дело об избиении педагога уже внесли в реестр по статье за умышленное нанесение телесных повреждений.

Напомним: 17 января в Оболонском районе столицы учителя физкультуры одного из лицеев избил отец ученика. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали.

Установлено, что происшествие случилось среди дня на дворе учебного учреждения, когда у детей завершились уроки. Причиной драки стало то, что учитель накричал на школьника, потому что он не слушался.

Медики диагностировали у пострадавшего гематомы, надрыв легких и сотрясение мозга.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве пассажир троллейбуса ногами избил контролера.

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