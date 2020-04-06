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6 апреля • обновлено в 21:13
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В Киеве от коронавируса умер сотрудник "Укроборонпрома"

2.1т
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В одной из киевских больниц от коронавируса скончался 72-летний сотрудник "Укроборонпрома".

Об этом вечером 6 апреля в Facebook сообщил заместитель гендиректора предприятия Мустафа Найем. Он отметил, что в последние дни мужчина находился в тяжелом состоянии.

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"Он работал на предприятии почти полвека, с 1975 года. По специальности токарь. Очень сочувствуем семье и коллектива. Спасибо медикам, которые боролись за жизнь нашего коллеги. Это единственный случай заболевания и смерти от коронавирусной инфекции в государственных оборонных предприятиях из состава "Укроборонпрома", – рассказал он.

По его словам, мужчина работал отдельно от коллектива и почти ни с кем не контактировал. Тем не менее, вероятные контактные лица были обнаружены, они находятся дома на обсервации.

Найем добавил, что почти четверть (17 тысяч) сотрудников "Укроборонпрома" находятся в зоне повышенного риска. Треть из них вынуждены ходить на работу, чтобы "поддерживать критическую инфраструктуру оборонных предприятий".

Отдал полвека: в Киеве от коронавируса умер сотрудник "Укроборонпрома"

Как писал OBOZREVATEL, в Украине состоянием на утро 6 апреля зафиксировано 1319 случаев коронавируса. Скончались уже 38 человек, 28 удалось вылечиться.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Мустафа Найем
Место
Украина Киев
Тег
Укроборонпром
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