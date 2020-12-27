В Киеве от COVID-19 умер известный врач-заведующий инфекционной реанимацией

От коронавирусной болезни (COVID-19) умер заведующий инфекционной реанимацией 5-й больницы Киева Александр Артемов.

Как сообщила в Facebook врач-инфекционист Ольга Голубовская, он находился в реанимации последние 60 дней.

"Наш бессменный многолетний заведующий инфекционной реанимацией сначала в Александровской больнице, потом – в 9-й больнице, последние годы – 5-я больница города Киева", – написала она.

По словам Голубовской, Артемов был прекрасным врачом, заведующим и замечательным человеком.

"Можно сказать, воспитанник нашей кафедры. Когда еще кафедры что-то значили в этой стране... Старая школа отношения к больному, к учителям, к сотрудникам", – добавила врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Киевского областного онкологического диспансера Олег Ременник умер в результате осложнений коронавируса 26 ноября.