В Киеве от COVID-19 скончались 10 человек за сутки: статистика на 5 октября

В Киеве по состоянию на утро 5 октября зафиксировали 24 736 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 286 жителей столицы.

Всего в городе 430 летальных случаев, вызванных вирусом, из них за минувшие сутки – 10. Соответствующие данные опубликовал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

За сутки заболели:

163 женщины в возрасте от 18 до 90 лет;

99 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет;

12 девочек от 4 до 17 лет и 12 мальчиков от 4 до 17 лет.

Заболели в том числе и 12 медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 54, Днепровском – 52, Дарницком и Деснянском районах – по 44 случая.

В больницы столицы госпитализировали 32 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки больше людей, чем заболели – 399. Всего коронавирус преодолели 8 263 жителя Киева.

Всего с начала пандемии в столице умерли 247 мужчин и 183 женщины. Как и в начале пандемии, умирают преимущественно люди пожилого возраста.

Средний возраст умерших – 68 лет. В возрасте от 65-ти лет умерли 294 больных. Тем, кому было 50-64 года – 103 человека. В возрасте 30-49 лет умерли 30 больных.

Самой молодой больной, умершей от коронавируса, было 25 лет. Самому старшему – 96.

Telegram Виталия Кличко

Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 5 октября в Украине официально подтверждены 230 236 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3 774 обнаружены за прошедшие сутки.