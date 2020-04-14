В Киеве ослабят карантин: Кличко назвал условие

Ослабление ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в Киеве может произойти после Пасхальных праздников.

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Сейчас столичная власть разрабатывает программу постепенного выхода из карантина, заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Украина-24", передает пресс служба КГГА.

"Воплощение этого плана напрямую зависит от того, какое будет количество больных после Пасхи. Наша главная задача – не допустить вспышки заболевания. И мы делаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса", – сказал он.

В Киеве могут ослабить карантин

Если через неделю после Пасхальных праздников количество зараженных снижаться, местная власть рассмотрит вопрос об ослаблении ограничительных мер. Если же количество наоборот будет увеличиваться, ограничения могут усилить.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 14 апреля в Киеве уже 551 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

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