В Киеве оштрафовали клубы и закрыли рынок из-за нарушений карантина

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице за несоблюдение санитарных норм закрилы рынок "Десна", а также оштрафовали три ночных клуба, которые, несмотря на запрет, работали в минувшие выходные.

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Об этом он заявил во время онлайн пресс-конференции. Он отметил, что открытие заведений – это, прежде всего, соблюдение правил и ответственность руководителей за безопасность персонала и посетителей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Например, в столице уже открылись 37 рынков, для которых прописан четкий регламент работы. Один из них, рынок "Десна", Госпродпотребслужба уже закрыла за несоблюдение санитарных норм и регламентов", – сообщил мэр.

Он отметил, что соблюдение норм в столице контролируют группы из представителей Госпродпотребслужбы, муниципальной стражи, районной власти и работников КП "Киевблагоустройство". Они проверяют работу рынков, предприятий общественного питания. И других предприятий, которые уже начали работать. И, в случае выявления нарушений, на место вызывают наряд полиции и составляют админпрокол. Противоэпидемические группы уже проверили 198 объектов. А правоохранители составили 46 протоколов в отношении нарушителей.

"По моему обращению полиция проверила ночные клубы и оштрафовала руководителей трех таких развлекательных заведений, которые город не позволял открывать, а они минувшие выходные работали. Хочу подчеркнуть: если с введением послаблений, люди будут пренебрегать правилами, – нас ожидает всплеск вируса. Я никого не пугаю. Но, например, в Чехии, через неделю после открытия торговых центров, крупных магазинов, парикмахерских и салонов зафиксировали большой всплеск заболевания. Поэтому призываю всех ответственно относиться к своему здоровью и соблюдать элементарные правила!", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за 19 мая количество больных коронавирусной инфекцией увеличилось на 51. Всего в столице 2410 подтвержденных случаев заражения COVID-19 и 54 – летальных.

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