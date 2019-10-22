В Киеве разоблачили наглую схему мошенничества с обменом валют. Аферисты пытались выманить у мужчины 15 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве на странице в Facebook. Мошенники пытались подсунуть жертвам фальшивые деньги. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Как рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, в ходе реализации оперативной информации сотрудники уголовного розыска остановили автомобиль такси, в салоне которого находился 22-летний пассажир.

"При осмотре легковушки в багажном отделении правоохранители обнаружили спортивную сумку, в которой находились пачки бумажных банкнот, извне похожих на гривны", – сообщили в полиции.

Так называемые куклы были рассортированы по номиналам, склеенные банковской лентой с оттиском печати и дополнительно взыскании пластиковой стяжкой.

"Молодой человек сообщил, что его якобы попросили забрать эту сумку с одного адреса и привезти на другой. Поэтому мы решили проверить адрес, на который он направлялся", – сообщил начальник управления полиции.

Квартира оказалась съемной, сотрудники полиции обнаружили и изъяли несколько мобильных телефонов, а также два ящика сувенирных купюр разным номиналом, аппарат для вакуумной упаковки, пластиковые стяжки, банковские ленты и печати.

Мошенником оказался 29-летний мужчина, ему объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

В Киеве организовали наглую схему с обменом валют ФБ Нацполиции

В Киеве организовали наглую схему с обменом валют ФБ Нацполиции

В Киеве организовали наглую схему с обменом валют ФБ Нацполиции

В Киеве организовали наглую схему с обменом валют ФБ Нацполиции

В Киеве организовали наглую схему с обменом валют ФБ Нацполиции

В Киеве организовали наглую схему с обменом валют ФБ Нацполиции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве задержали наглого мошенника, который орудовал в магазинах.

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