В Киеве опечатали технику песчаных нелегалов депутата Киевсовета Палладия

В Голосеевском районе Киева 27 августа работники водной полиции опечатали технику депутата Киевского городского совета Сергея Палладия, которая использовалась для незаконной добычи песка.

Как сообщает "СтопКор", правоохранители прибыли по вызову активистов ОО "Стоп коррупции", которые осуществляли мониторинг песчаных нелегалов в Киеве.

"Полицейские опечатали технику Палладия – экскаватор и плавучий кран КПЛ-1", – рассказал правозащитник Роман Литвин.

Было опечатано экскаватор и плавучий кран Фото: СтопКор

Напомним, накануне в Голосеевском районе столицы активисты зафиксировали, что экскаваторы Палладия захватили берег Днепра, засыпали частично Днепр и осуществляют перевалку. Песок шел на продажу завода железобетонных конструкций им. Ковальской.

Технику использовали для незаконной добычи песка Фото: СтопКор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве КП "Киевблагоустройству" удалось демонтировать незаконный забор, который был установлен на месте незаконной добычи песка. Таким образом город вернул себе 17 гектаров земли возле Днепра.

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