В Киеве охрана ТРЦ устроила потасовку с посетителем из-за маски

В Голосеевском районе Киева, в ТРЦ "Ocean Plaza", произошел конфликт между охраной и посетителем из-за того, что он был без маски.

Как сообщает Киев Оперативный, мужчина надел на лицо шарф, но это не понравилось сотрудникам охранной фирмы. Они попросили посетителя покинуть торговый центр, но тот отказался (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. +18).

В какой-то момент между посетителем и охранной завязался потасовка, во время которой он упал на рамку металлоискателя и после этого был задержан.

В пресс-службе патрульной полиции Киева OBOZREVATEL уточнили, что правоохранители пригласили мужчину для дачи пояснений в районное управление полиции. На момент конфликта он был трезв.

В пресс-службе полиции столицы нам сообщили, что открыто уголовное производство по статье 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины

"Посетитель, 1988 года рождения, вызвал полицию и написал заявление на сотрудников охраны. На месте работала следственно-оперативная группа. Конфликт действительно произошел из-за того, что мужчина был в шарфе и без средств индивидуальной защиты", - резюмировали в полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в подземном переходе возле станции метро "Майдан Незалежности" 8 декабря зарезали мужчину. Погибшего убил его знакомый из-за возникшей ссоры.