В Киеве ограничат движение на День Независимости: список улиц

Национальная полиция Украины сообщила о перекрытии дорожного движения в Киеве в связи с проведением массовых мероприятий в День Независимости Украины 24 августа.

Как сказано в Telegram-канале НПУ, в частности, движение автомобилей будет перекрыто с 16:00 23 июня до завершения мероприятий 24 августа:

улица Трехсвятительская;

улица Владимирская;

улица Михайловская;

улица Малая Житомирская;

проезд Владимирский (синим обозначен отрезок, который будет перекрыт с 5:00 24 августа);

Движение автомобилей будет ограничено (при проведении мероприятий):

улица Владимирская;

улица Большая Житомирская;

улица Десятинная;

улица Малая Житомирская;

переулок Рыльский.

Национальная полиция Украины / Telegram

Напомним, на День Независимости Украины, 24 августа, в Киеве запланировано Шествие ветеранов. Также в этот день планируется провести общегосударственную минуту молчания. Возле Михайловского Златоверхого собора в столице состоится панихида в память о погибших защитниках при участии родственников, одновременно подобные мероприятия пройдут в городах и селах Украины.

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Национальная полиция Украины / Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине военнослужащие, ветераны АТО, участники Революции Достоинства и другие категории граждан смогут получить выплаты в честь Дня Независимости.