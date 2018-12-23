В Киеве разгромили квартиру известной чиновницы: фото

Председатель Киево-Святошинской РГА Киевской области Мирослава Смирнова заявила, что в ее квартиру проникли неизвестные лица.

Злоумышленники перевернули все, однако практически ничего не забрали, а дорогие вещи демонстративно выставили на столах. Об этом она написала на своей странице в Facebook, добавив фотографии беспорядка.

По мнению Смирновой, проникновение в ее дом — это чистая политика, действия конкурентов, направленные на запугивание и демонстрацию силы. Она добавила, что уже давно открыто заявляла о возможном участии в парламентских выборах 2019 года.

"Я так понимаю, выборы начались... Заказчик вмешательства в мое личное пространство перешел все границы: сначала случайно падает спортивная арена в Вишневом, теперь это... Разрушать социальные объекты, рисковать жизнями детей, врываться в дома - что же будет дальше? Бесчинства моего конкурента, эта показуха меня не запугают. Я не отступлю", — написала Смирнова.

Чиновница сообщила, что сразу после инцидента вызвала полицию. Следственно-оперативная группа, кинологи работали почти всю ночь. По факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 185 УК Украины "Кража, соединенная с проникновением в жилище", что наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области совершено разбойное нападение на квартиру депутата Криничанского районного совета. Злоумышленники ограбили семью мужчины, а его убили.