В Киеве объявили "желтый" уровень опасности: что это значит

В понедельник, 4 ноября, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-24 м/с. В связи с этим синоптики объявили первый ("желтый") уровень опасности, который продлится в столице в течение дня.

Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре. В то же время добавляют: погода будет облачной и с осадками, днем ожидается +15... +17 градусов.

В Киеве объявили "желтый" уровень опасности kyiv.depo.ua

Со своей стороны в Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА киевлян и гостей города призвали быть осторожными и напомнили основные правила поведения во время сильного ветра:

плотно закрыть все окна , убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов , линий электропередачи, деревьев (особенно тополей), не парковать рядом с ними автотранспорт;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.

Погода в Киеве 4 ноября Укргидромецентр

Кроме этого, в случае падения деревьев или веток, травмирования людей и т. д. рекомендуется немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ноябре погода взяла курс на потепление в ближайшие дни до +21 градуса. В то же время, по данным Укргидромецентра, почти по всей стране будут осадки. Спасатели также сообщают, что ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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