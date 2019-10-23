В Киеве объявили в розыск педофила: подробности и фоторобот

В Киеве расследуют обстоятельства совершения сексуальных преступлений в отношении двух малолетних.

Как сообщили в пресс-службе полиции, в Подольском районе в подъезде дома неизвестный приставал к 10-летней девочке и касался ее тела. Ребенку удалось вырваться из рук злоумышленника, который после этого скрылся.

"По словам заявительницы, незнакомец - худощавого телосложения ростом примерно 150 см с коротким темными волосами и наушниками на голове, был одет в темно-синюю кофту с капюшоном, темно-синие джинсы, белые кроссовки. Особая примета - не выговаривает букву "р", - сказано в сообщении.

"Гражданам, которые владеют какой-либо информацией об указанных событиях, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по спецлинии 102", - обратились правоохранители.

Фоторобот подозреваемого

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне под Киевом похитили младенца. Выяснилось, что на такое преступление пошла женщина, которая раньше воевала на Донбассе.

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