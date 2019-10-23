Главная Новости
23 октября • обновлено в 20:53
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

В Киеве объявили в розыск педофила: подробности и фоторобот

814 Читать материал на украинском

В Киеве расследуют обстоятельства совершения сексуальных преступлений в отношении двух малолетних.

Как сообщили в пресс-службе полиции, в Подольском районе в подъезде дома неизвестный приставал к 10-летней девочке и касался ее тела. Ребенку удалось вырваться из рук злоумышленника, который после этого скрылся.

"По словам заявительницы, незнакомец - худощавого телосложения ростом примерно 150 см с коротким темными волосами и наушниками на голове, был одет в темно-синюю кофту с капюшоном, темно-синие джинсы, белые кроссовки. Особая примета - не выговаривает букву "р", - сказано в сообщении.

Новости
Как защитить своего ребенка от педофила: 5 важных моментов

"Гражданам, которые владеют какой-либо информацией об указанных событиях, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по спецлинии 102", - обратились правоохранители.

Фоторобот подозреваемого

Фоторобот подозреваемого

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне под Киевом похитили младенца. Выяснилось, что на такое преступление пошла женщина, которая раньше воевала на Донбассе.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения