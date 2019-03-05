|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Жизнь столицы

"Идут дожди!" В Киеве объявили штормовое предупреждение

1.5тЧитать материал на украинском

В Киеве на протяжении 5 марта будут идти дожди, которые пришли в столицу с запада страны. Температура воздуха составит до +9.

До конца суток могут наблюдаться порывы ветра свыше 20 метров в секунду. В связи с этим в городе объявили первый уровень опасности, предупредили в пресс-центре столичной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Внимание! 5 марта по Киеву будут порывы ветра до 24 м/с", – сообщили в ГосЧС.

Новости
В Украину пришли дожди: синоптики уточнили прогноз погоды

Об осадках на своей странице в Facebook также написала синоптик Наталья Диденко, которая предупредила о синоптических колебаниях.

Погода 5 марта

Погода 5 марта

Укргидрометцентр

"К нам идет дождь, поэтому бросьте зонты в сумку. Если кто-то хочет спать или голова "странная", это все – дождевой массив, который приближается с запада", – пояснила синоптик.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине после значительного потепления среди недели на выходных снова будет похолодание. Оно начнется с 6 марта.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги