"Идут дожди!" В Киеве объявили штормовое предупреждение

В Киеве на протяжении 5 марта будут идти дожди, которые пришли в столицу с запада страны. Температура воздуха составит до +9.

До конца суток могут наблюдаться порывы ветра свыше 20 метров в секунду. В связи с этим в городе объявили первый уровень опасности, предупредили в пресс-центре столичной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Внимание! 5 марта по Киеву будут порывы ветра до 24 м/с", – сообщили в ГосЧС.

Об осадках на своей странице в Facebook также написала синоптик Наталья Диденко, которая предупредила о синоптических колебаниях.

Погода 5 марта Укргидрометцентр

"К нам идет дождь, поэтому бросьте зонты в сумку. Если кто-то хочет спать или голова "странная", это все – дождевой массив, который приближается с запада", – пояснила синоптик.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине после значительного потепления среди недели на выходных снова будет похолодание. Оно начнется с 6 марта.

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