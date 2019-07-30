В Киеве объявили штормовое предупреждение: когда готовиться к шквалам

В Киеве 30 июля из-за высокой угрозы шквального ветра и грозы объявили штормовое предупреждение.

По прогнозу синоптиков, погодные условия могут ухудшиться около 10-11 часов и продержаться до конца дня, сообщили на странице КГГА в Facebook.

"Не забудьте взять зонты: в ближайшие 2-3 часа с удержанием до конца суток в Киеве ожидается гроза, шквалы ветра 15-20 м/с", – уточнили в пресс-службе.

Максимальная температура воздуха за день достигнет 28 градусов, но после обеда начнет снижаться.

Гроза 24 tv.ua

Как писал OBOZREVATEL, с 30 июля в Киев пришло похолодание, температура воздуха будет снижаться каждый день. Осадки вместе с грозами прогнозируются почти до конца недели.

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