В Киеве нетрезвый водитель стрелял по свидетелям ДТП

В Киеве водитель устроил аварию и, вероятно, стрелял по ее свидетелям.

Об этом сообщили в сообществе "Киев Оперативный" в Telegram. Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 12 декабря, на проспекте Леся Курбаса (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Как сказано в сообщении, автомобиль Volkswagen на большой скорости врезался в припаркованный ГАЗель. Виновник аварии, как отмечают авторы публикации, был в нетрезвом состоянии и начал убегать в места происшествия.

Volkswagen врезался в припаркованный ГАЗель Киев Оперативный / Telegram

В момент ДТП пострадала женщина – ей пришлось воспользоваться помощью врачей скорой помощи.

Авария произошла на проспекте Леся Курбаса Киев Оперативный / Telegram

"Тем временем, за алко-водителем начинают бежать небезразличные граждане, но спустя несколько десятков метров слышат звук выстрелов, исходящий от убегающего, и прекращают преследование", – сказано в сообщении.

Водитель, вероятно, стрелял по свидетелям ДТП Киев Оперативный / Telegram

Авторы добавили, что правоохранители продолжают поиски виновника аварии.

Киев Оперативный / Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах в среду, 9 декабря, произошло ДТП с машиной скорой помощи, в результате которого травмы получила фельдшер.