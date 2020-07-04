В Киеве несколько тысяч людей устроили акцию "200 дней лжи" в поддержку подозреваемых по делу Шеремета

Кияни 15:55, 4.07.2020 Обновлено: 15:57, 4.07.2020

В субботу, 4 июля, в центре Киева состоялась акция "200 дней лжи" в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Как сообщает "Украинская правда", среди участников акции – общественные активисты, волонтеры, военные, представители националистических организаций (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сначала в парке Шевченко состоялся импровизированный концерт. Затем не менее 2,5 тыс. людей двинулись шествием к зданию Министерства внутренних дел. Они выкрикивали "Доказательства или отставка", "Свободу врачу Кузьменко".

Под стенами МВД на асфальте участники акции сделали надпись "Хватит врать", а также зажгли файеры.

Позже колонна двинулась к Офису президента.

"Украинская правда"
"Украинская правда"
"Украинская правда"
"Украинская правда"
"Украинская правда"
"Украинская правда"
"Украинская правда"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

  • Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

  • Генеральный прокурор Украины (в то время) Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела в суд необходимо собрать дополнительные доказательства.

  • Он 2 марта признал, что в деле Шеремета все еще нет новой информации. Расследование фактически остановилось.

  • Офис генерального прокурора продлил сроки досудебного расследования по делу убийства журналиста еще на два месяца – до 12 июня.

  • 21 мая появилась информация, что Кузьменко, Антоненко и Дугарь изменили подозрения.

  • Также им предоставили доступ к материалам досудебного расследования и позволили с ними ознакомиться.

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Кияни

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