В Киеве несколько тысяч людей устроили акцию "200 дней лжи" в поддержку подозреваемых по делу Шеремета

В субботу, 4 июля, в центре Киева состоялась акция "200 дней лжи" в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Как сообщает "Украинская правда", среди участников акции – общественные активисты, волонтеры, военные, представители националистических организаций (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сначала в парке Шевченко состоялся импровизированный концерт. Затем не менее 2,5 тыс. людей двинулись шествием к зданию Министерства внутренних дел. Они выкрикивали "Доказательства или отставка", "Свободу врачу Кузьменко".

Под стенами МВД на асфальте участники акции сделали надпись "Хватит врать", а также зажгли файеры.

Позже колонна двинулась к Офису президента.

"Украинская правда"

"Украинская правда"

"Украинская правда"

"Украинская правда"

"Украинская правда"

"Украинская правда"

"Украинская правда"

Как сообщал OBOZREVATEL: