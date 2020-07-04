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В Киеве несколько тысяч людей устроили акцию "200 дней лжи" в поддержку подозреваемых по делу Шеремета

Кияни
1,2 т.
Активисты прошли по центру Киева

Активисты прошли по центру Киева.

В субботу, 4 июля, в центре Киева состоялась акция "200 дней лжи" в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Как сообщает "Украинская правда", среди участников акции – общественные активисты, волонтеры, военные, представители националистических организаций (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сначала в парке Шевченко состоялся импровизированный концерт. Затем не менее 2,5 тыс. людей двинулись шествием к зданию Министерства внутренних дел. Они выкрикивали "Доказательства или отставка", "Свободу врачу Кузьменко".

Под стенами МВД на асфальте участники акции сделали надпись "Хватит врать", а также зажгли файеры.

Позже колонна двинулась к Офису президента.

"Украинская правда"

"Украинская правда"

"Украинская правда"

"Украинская правда"

"Украинская правда"

"Украинская правда"

"Украинская правда"

"Украинская правда"

"Украинская правда"

"Украинская правда"

"Украинская правда"

"Украинская правда"

"Украинская правда"

"Украинская правда"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

  • Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

  • Генеральный прокурор Украины (в то время) Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела в суд необходимо собрать дополнительные доказательства.

  • Он 2 марта признал, что в деле Шеремета все еще нет новой информации. Расследование фактически остановилось.

  • Офис генерального прокурора продлил сроки досудебного расследования по делу убийства журналиста еще на два месяца – до 12 июня.

  • 21 мая появилась информация, что Кузьменко, Антоненко и Дугарь изменили подозрения.

  • Также им предоставили доступ к материалам досудебного расследования и позволили с ними ознакомиться.

УкраинаКиевУбийство Павла ШереметапротестМинистерство внутренних дел УкраиныПавел Шеремет
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