В Киеве не откроют детские сады в мае: Кличко озвучил новые сроки

В Киеве детские сады не будут возобновлять работу с 25 мая в рамках ослабления карантина. Столице необходимо 10-14 дней для того, чтобы должным образом подготовить такие заведения.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 20 мая, который транслировали на его странице в Youtube. По словам главы города, власти понимают, что с ослаблением карантина предприятия и учреждения начали возвращать сотрудников на работу, поэтому открытие детсадов является критически необходимым для многих (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Городские власти утвердили регламент подготовки садов и школ для открытия после карантина. Мы пользовались рекомендациями наших коллег из Китая, Южной Кореи, которые разработали максимальные меры безопасности в детских учреждениях. Регламент предусматривает четкую очередность мероприятий и строгое соблюдение санитарных норм", – сказал он.

В Киеве не откроют детские сады в мае. Иллюстрация

"С момента, когда правительство позволит начать процесс открытия учебных заведений (C 25 мая. – Ред.), нам нужно будет примерно две недели, чтобы тщательно подготовить школы (для выпускных классов) и сады к восстановлению работы. Открытие будет возможным не ранее, чем через 10-14 дней после решения правительства", – подчеркнул Кличко.

По его словам, сейчас главная задача города – создать безопасные условия для детей. Он отметил, что в учебных заведениях уже осуществили часть необходимых мер для возобновления работы.

Мэр столицы добавил, что, в частности, началась проверка сотрудников на возможное заболевание коронавирусом, инструктаж персонала по работе в новых условиях и действий в случаях выявления инфицированных, закупка образовательными учреждениями моющих средств, дезинфекторов и другого.

"Очень важно: родители тоже должны сознательно относиться к ситуации, в которой будут работать садики и школы. И предоставлять правдивую информацию о состоянии здоровья своих детей и других членов семьи. Сады не должны стать новыми центрами заболевания!" – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 июня, однако ослабил запреты, действовавшие до 22 мая. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, также речь идет о возобновлении работы детских садов и метрополитена с 25 мая, если это позволит эпидемическая ситуация.