В Киеве не допустили журналистов на открытое собрание учредителей. Видео

В Киеве журналистов, которые вместе с правозащитниками ОО "Стоп коррупции" хотели попасть на открытое собрание учредителей ООО "Бизнес-центр на Тарасовской", не пустили на мероприятие. По словам правозащитников это собрание 18 августа попытался нелегально организовать один из владельцев Николай Петренко. О подробностях происшествия рассказал очевидец событий журналист Кирилл Вольный.

По словам журналиста, перед началом собрания у входа в помещение, где они должны были проходить, образовалась толчея - и активистов физически "выдавили" из помещения.

По данным активистов "Стоп коррупции", собрание организовывали с нарушениями процедуры и вызова других сторон.

"Как нам стало известно, о собрании учредителей должны были сообщить не менее чем за 20 дней, на самом деле было сообщено за 12. Кроме того, помещение, расположенное по адресу проведения собрания (Бульварно-Кудрявская, 27) не находится в собственности или пользовании общества. Более того, место не обсуждалось участниками, а предприятию придется платить за использование этого помещения. Также на повестке дня был озвучен один вопрос, а в сообщении о созыве собрания – другой", – подчеркнул правозащитник Роман Литвин.

Он также добавил, что часть медийщиков, которые прибыли по приглашению Петренко, внутрь все же запустили.

На место происшествия вызвали полицию – из-за препятствования журналистской деятельности. Представители СМИ написали соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Журналисты вызвали полицию по факту препятствования профессиональной деятельности СтопКор

В результате собрание не состоялось. Об этом сообщил нардеп Николай Стефанчук.

Николай Стефанчук СтопКор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ОО "Стоп коррупции" собрало съезд в Киеве по случаю местных выборов: организация взялась за обучение желающих проконтролировать ход выборов.