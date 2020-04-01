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1 апреля • обновлено в 12:54
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В Киеве не будут открывать продуктовые рынки – Кличко

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что продуктовые рынки в столице не будут открывать во время карантина, несмотря на заявление Министерства здравоохранения о том, что их можно открывать, но при соблюдении определенных условий.

Об этом он сообщил на брифинге. Такое решение власти Киева приняли из-за того, что, по словам мэра, динамика развития инфицирования в городе стремительная.

"Тем, кто обсуждает тему возможности открытия рынков, заявленную Министерством здравоохранения, отмечу: Киев пока рынки будет не открывать! Это произойдет только при условии улучшения ситуации в столице. В Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты. Недостатка продуктов сегодня нет", – сказал Кличко.

В Киеве не будут открывать продуктовые рынки – Кличко

Он напомнил, что распространение коронавируса в Китае началось именно с одной из местных рынков.

"А относительно рынков, количества людей на них и другого – напомню, откуда ситуация разогналась в Ухане!" – подчеркнул Кличко.

Отметим, ранее Минздрав определил условия, при выполнении которых продуктовым рынкам разрешено возобновить работу во время карантина.

Соответствующее постановление, подписанное заместителем министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко обнародовано на сайте Минздрава.

Рынки могут работать при соблюдении следующих условий:

  • зарегистрированный производитель пищевой продукции;

  • пребывания не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади рынка;

  • предусмотрена возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 1 апреля подтверждено 132 случая заражения пациентов коронавирусом.

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Автор
Глеб Иванов
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
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