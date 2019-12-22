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22 декабря • обновлено в 18:45
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В Киеве нашли труп убитого мужчины: первые подробности

1.7т
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В Святошинском районе Киева на детской площадке обнаружили труп мужчины.

Как сообщает УНН с ссылкой на правоохранительные органы, ЧП произошло на территории парка "Юность".

Тело мужчины 1997 года рождения обнаружили вблизи детской площадки. На теле покойного колото-резаная рана грудной клетки, которая, вероятно, и стала причиной смерти.

В Киеве обнаружили труп мужчины

В Киеве обнаружили труп мужчины

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Подробности инцидента пока неизвестны. Полиция начала досудебное расследование по статье "умышленное убийство".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве девушка выпала из окна третьего этажа, когда пыталась ограбить квартиру.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Киев
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