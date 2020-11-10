В Киеве нашли тело мужчины с ножом в животе

В Деснянском районе Киева 10 ноября нашли тело мужчины со следами насильственной смерти.

Как сообщил источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах, он получил ножевое ранение в живот.

Также уточняется, что ЧП произошло на перекрестке Закревского и Сабурова, возле конечной остановки трамвая.

На месте работают сотрудники полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве нашли изувеченное тело женщины, она была без волос и одежды.