В Киеве нашли тело мужчины с ножом в животе

Obozrevatel
Obozrevatel
Криминал
13,6 т.

  • Труп обнаружили на перекрестке Закревского и Сабурова

  • Там находится гаражный кооператив и конечная остановка трамвая

В Киеве нашли тело мужчины с ножом в животе

В Деснянском районе Киева 10 ноября нашли тело мужчины со следами насильственной смерти.

Как сообщил источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах, он получил ножевое ранение в живот.

Также уточняется, что ЧП произошло на перекрестке Закревского и Сабурова, возле конечной остановки трамвая.

На месте работают сотрудники полиции.

В Киеве убили мужчину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве нашли изувеченное тело женщины, она была без волос и одежды.

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