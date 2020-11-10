В Киеве нашли тело мужчины с ножом в животе
Труп обнаружили на перекрестке Закревского и Сабурова
Там находится гаражный кооператив и конечная остановка трамвая
В Деснянском районе Киева 10 ноября нашли тело мужчины со следами насильственной смерти.
Как сообщил источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах, он получил ножевое ранение в живот.
Также уточняется, что ЧП произошло на перекрестке Закревского и Сабурова, возле конечной остановки трамвая.
На месте работают сотрудники полиции.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве нашли изувеченное тело женщины, она была без волос и одежды.