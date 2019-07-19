В Киеве нашли повешенным парня: опубликовано последнее видео с ним

В сети опубликовано последнее прижизненное видео погибшего 20-летнего Вадима Онищенко, которого разыскивали в Киеве с 11 июля.

Запись выложили на странице "ДТП. Киев". В коротком видео показано, что перед исчезновением парень был в компании друзей на Майдане Незалежности.

"Это видео снято в 18:19 11 июля, где видно Вадима (в бордовой куртке) и компанию, с которой он был, где каждый человек сейчас является подозреваемым, и личности, которых до сих пор никто не знает", – говорится в сообщении.

Напомним, что 11 июля стало известно о пропаже парня. Последний раз на связь с родными парень вышел, когда звонил матери и сказал, что друзья провели его на фестиваль Atlas Weekend. После этого парень на звонки не отвечал.

15 июля Вадима Онищенко нашли повешенным в элитном доме на улице Институтская, 18а.

Вадим Онищенко

При этом родные парня отказались верить в версию полиции о суициде из-за нехарактерных повреждений на его теле. По словам родных, их долго не пускали в морг для опознания тела. Когда же родители увидели парня, его внешний вид их ужаснул.

"Тело было буро-зеленого цвета, все в ссадинах, глаза навыкате, голова местами в залысинах, темно-русые волосы стали очень светлыми, будто выгорели на солнце. Вадима нашли привязанным за шею к перилам его же бордовой курткой в положении сидя. Одежда вся испачкана грязью и кровью, но паспорт и кошелек идеально чистые", – отмечалось в информации.

Родители смогли опознать тело своего сына только по детской травме головы. Похоронили 20-летнего Вадима Онищенко в закрытом гробу.

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