В Киеве нашли мертвым полуголого мужчину с веником на шее: фото 18+

В Киеве в ночь на 20 ноября на Подоле нашли труп мужчины с пробитой головой и веником на шее. На вид погибшему около 30 лет.

Это произошло по адресу улица Введенская, 15. Случайный прохожий наткнулся на окровавленное тело и позвонил полицейским, передает Telegram-канал "Артіль-паблік". (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Возле тела нашли большой камень, на котором заметили следы крови. Предварительно, им и нанесли смертельные травмы.

Telegram-канал "Артіль-паблік"

"При осмотре тела, на голове были видны серьезные повреждения черепа. Кровавые следы на асфальте были видны в радиусе одного метра. На шее трупа лежал веник. Также рядом лежали разбросанные личные вещи", – сказано в сообщении.

Мужчина был с оголенным торсом. Также видно, что одежда погибшего вся грязная. Личность его не установлена.

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Telegram-канал "Артіль-паблік"

Telegram-канал "Артіль-паблік"

Telegram-канал "Артіль-паблік"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, на пересечении улиц Здолбуновской и Михаила Драгоманова, был обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями.

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