В Киеве нашли человеческую руку на территории ВДНХ

Олег Тимченко Кияни 12:36, 23.11.2020

В Голосеевском районе Киева, в лесопарковой зоне на территории ВДНХ (национальный комплекс "Экспоцентр Украины"), 20 ноября обнаружили человеческую руку.

Как сообщил OBOZREVATEL информационный источник, останки нашли метрах в 20 от дороги, в зоне отдыха, куда люди приезжают на пикники.

"Рука лежала на тропинке", – отметил он.

По словам инсайдера, это рука мужчины, ориентировочный возраст – 35-40 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 ноября на Голосеево в Киеве нашли застреленной 31-летнюю Раису Валуйскую – ее убили выстрелом в голову. В деле об убийстве задержали волонтера Сергея Бутко. Он признался в преступлении.

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