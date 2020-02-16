В Киеве напали на известную журналистку: подробности и фото жертвы

В Днепровском районе Киева 15 февраля неизвестный мужчина напал на журналистку Анну Калюжную.

Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook. Она уточнила, что инцидент случился за 300 метров от ее дома в районе ЖК "Киевская Венеция" около 23:30.

"Какой-то мужчина схватил за лицо и попытался заткнуть рот", – написала журналистка.

По ее словам, это произошло в тот момент, когда она разговаривала по телефону, а за 200 метров от нее находились люди. После нападения девушка закричала и побежала в сторону прохожих.

В Киеве напали на журналистку Анну Калюжную Коллаж

Анна Калюжная facebook.com/AnZhulak

"Он не стал сразу бежать. Но когда на помощь пришел мужчина, который шел рядом, отбежал к месту, где у него лежал велосипед, и убежал на нем", – сообщила пострадавшая.

Калюжная показала фото заявления в правоохранительные органы и отметила, что ищет свидетелей случившегося.

Анна Калюжная facebook.com/AnZhulak

Анна Калюжная facebook.com/AnZhulak

Анна Калюжная facebook.com/AnZhulak

Анна Калюжная facebook.com/AnZhulak

Анна Калюжная facebook.com/AnZhulak

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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