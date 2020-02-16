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16 февраля • обновлено в 17:25
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В Киеве напали на известную журналистку: подробности и фото жертвы

5.6т
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В Днепровском районе Киева 15 февраля неизвестный мужчина напал на журналистку Анну Калюжную.

Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook. Она уточнила, что инцидент случился за 300 метров от ее дома в районе ЖК "Киевская Венеция" около 23:30.

"Какой-то мужчина схватил за лицо и попытался заткнуть рот", – написала журналистка.

По ее словам, это произошло в тот момент, когда она разговаривала по телефону, а за 200 метров от нее находились люди. После нападения девушка закричала и побежала в сторону прохожих.

В Киеве напали на журналистку Анну Калюжную

В Киеве напали на журналистку Анну Калюжную

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Анна Калюжная

Анна Калюжная

facebook.com/AnZhulak

"Он не стал сразу бежать. Но когда на помощь пришел мужчина, который шел рядом, отбежал к месту, где у него лежал велосипед, и убежал на нем", – сообщила пострадавшая.

Калюжная показала фото заявления в правоохранительные органы и отметила, что ищет свидетелей случившегося.

Анна Калюжная

Анна Калюжная

facebook.com/AnZhulak

Анна Калюжная

Анна Калюжная

facebook.com/AnZhulak

Анна Калюжная

Анна Калюжная

facebook.com/AnZhulak

Анна Калюжная

Анна Калюжная

facebook.com/AnZhulak

Анна Калюжная

Анна Калюжная

facebook.com/AnZhulak

В Киеве напали на известную журналистку: подробности и фото жертвы

Скриншот

В Киеве напали на известную журналистку: подробности и фото жертвы

Скриншот

В Киеве напали на известную журналистку: подробности и фото жертвы

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина заказал убийство бывшей жены. Сотрудники СБУ предотвратили преступление, заказчик задержан.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
фотографии нападение на женщину нападение
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Комментарии
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а что в украине запрещено нападать на журналисто?
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ivanov koly
ivanov koly
Zhikharev Dmitry, Вы лучше посчитайте сколько кремлевская ОПГ российских журналистов убила за правду.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Внаукраине Потриот, насколько я знаю, там даже убивать журналистов безнаказанно можно... по крайней мере, никого еще не посадили...
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