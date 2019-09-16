Били по голове: в Киеве посреди улицы напали на полицейского

В Киеве посреди улицы напали на полицейского, который пытался утихомирить шумную компанию. Молодые люди отдыхали во дворе жилого дома, громко слушая музыку в 2 часа ночи.

После замечания правоохранителя они накинулись на него и ударили по голове, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Один из молодых людей подошел к полицейскому и начал с ним спор. Кто-то ударил его по голове и задул лицо газом. Травмированный достал собственный травматический пистолет и, совершив предупредительный выстрел вверх, выстрелил оппоненту в ногу", – уточнили правоохранители.

После этого три мужчины набросились на полицейского и начали его избивать. В ситуацию вмешались охранники магазина, который находится рядом с местом ЧП.

Место происшествия

У пострадавшего правоохранителя диагностировали гематомы и два сломанных ребра. У его оппонента – огнестрельное ранение ноги. Оба госпитализированы.

В Киеве напали на полицейского

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве пьяный водитель автомобиля, которого остановили полицейские, напал на правоохранителей с ножом. В результате один правоохранитель получил ранение.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал