ГлавнаяНовости
МоваЯзык
LadyCity

/Криминал

Миллионы гривен! В Киеве "накрыли" канал финансирования "ДНР"

1.9тЧитать материал на украинском

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила канал финансирования террористов "ДНР". Ее организовала группа переселенцев с временно оккупированных территорий.

Они вместе с проживающим в Донецке сообщником незаконно переводили туда деньги, в том числе и участникам незаконных вооруженных формирований, сообщила СБУ в Facebook.

"Механизм функционировал с 2016 года, общий оборот составил почти пять миллионов гривен. Во время обысков изъяли крупную сумму денег в отечественной и иностранной валюте, 49 банковских карт и бухгалтерию, которая доказывает проведение оборудок", – уточнили правоохранители.

Новости
"Спасите нас от чумы!" Террористы погрузили Донбасс в ад: свежие данные
Деньги

Деньги

Facebook СБУ

Обыски

Обыски

Facebook СБУ

Задержанным готовятся огласить подозрения в финансировании терроризма.

Обыски

Обыски

Facebook СБУ

Карты

Карты

Facebook СБУ

Как писал OBOZREVATEL, в апреле сотрудники Службы безопасности Украины в Винницкой области выявили группу граждан, которые занимались поставкой товаров в "ДНР" и "ЛНР".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
11
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel