Миллионы гривен! В Киеве "накрыли" канал финансирования "ДНР"

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила канал финансирования террористов "ДНР". Ее организовала группа переселенцев с временно оккупированных территорий.
Они вместе с проживающим в Донецке сообщником незаконно переводили туда деньги, в том числе и участникам незаконных вооруженных формирований, сообщила СБУ в Facebook.
"Механизм функционировал с 2016 года, общий оборот составил почти пять миллионов гривен. Во время обысков изъяли крупную сумму денег в отечественной и иностранной валюте, 49 банковских карт и бухгалтерию, которая доказывает проведение оборудок", – уточнили правоохранители.
Деньги
Facebook СБУ
Обыски
Facebook СБУ
Задержанным готовятся огласить подозрения в финансировании терроризма.
Обыски
Facebook СБУ
Карты
Facebook СБУ
Как писал OBOZREVATEL, в апреле сотрудники Службы безопасности Украины в Винницкой области выявили группу граждан, которые занимались поставкой товаров в "ДНР" и "ЛНР".
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